В Киеве опасаются, что сейчас прилетит от Путина в украинские ворота

05.01.2019, Киев, Анастасия Самойлова

Разорвав договор «О дружбе и сотрудничестве» с Россией, Киев развязал руки Москве. Такое мнение украинский политолог Руслан Бортник высказал в эфире канала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы дали пасс России. Теперь у неё на руках есть разорванный Большой договор, на который опирается очень много других договоров социально-экономического, правового и какого угодно характера; это и отраслевые договора. Теперь Россия будет выбирать, как нам ответить, какие договора разорвать на этом основании, используя разрыв Большого договора, – просто как мотив, основание, а какие – не разрывать», – заявил Бортник.

«И то, какой ответ нам даст Россия, какие будут последствия этого разрыва, зависит не от нас. Такое ощущение, что мы просто подыграли противнику, подкатили ему мяч, а они нам будут голы забивать, и это наибольшая трагедия нашего политикума, мы часто делаем такие вещи», – заявил Бортник.

Напомним, ранее Верховная Рада официально разорвала соглашение «О дружбе и сотрудничестве с РФ» – так называемый «Большой договор», подписав который в конце 1990-х, Россия соглашалась на украинский статус Крыма в обмен на нейтральный статус Украины и соблюдение прав русскоязычного населения.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что разрыв этого договора даст России полное право признать ЛДНР.