29.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Политика, Украина, Экономика
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В Киеве опасаются, что военное положение превратит принятый бюджет в исторический документ

Даже тридцатидневное военное положение, ранее веденное Верховной радой, может плохо отразиться на экономике Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже на 30 дней – это угроза. Верить, что МВФ не воспользуется ситуацией и не задержит в очередной раз транш, который нам обещали, нельзя. Единственное – эти 30 дней могут повлиять несущественно. А вот если эти 30 дней перерастут в 60 и, не дай бог, дальше, и дойдет до эскалации военных действий, то тогда мы будет иметь принципиально иную ситуацию. И тот бюджет, который был принят, можно будет использовать только как исторический документ, не больше», – сказал Гарбарук.

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