//exit;
12.01.2019
 
Религия, Россия, Церковь
Просмотров:

В Киеве опасаются «нестандартных и смелых решений» РПЦ на Украине

Созданная из украинских раскольников под патронатом Константинопольского патриархата и подчиненная ему “Православная церковь Украины” не получит однозначной поддержки мирового православия.

Об этом в журнале “Український тиждень” пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, из 14 диптихиальных поместных православных церквей на стороне Константинополя могут выступить Иерусалимская, Элладская (Греческая), Кипрская, Румынская и Албанская церкви, а позиция Грузинской и Болгарской остаются под вопросом.

“Таким образом, возможно формирование двух церковных коалиций: проконстантинопольськой и промосковской. Кроме повышенной активности на мировой арене, Москва явно не собирается быть пассивной в Украине. Вряд ли она откажется от организации кровавых провокаций, чтобы создать картинку для мировых и российских СМИ. А с точки зрения стратегии распространения хаоса РПЦ сегодня могла бы пойти на действительно нестандартные «смелые» решения”, – полагает автор.

К таким решениям он относит предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

“Это была бы совершенно фейковая автокефалия, однако она окончательно запутала бы все в религиозной сфере Украины, так как возникли бы две формально равноценные церкви, враждовавшие бы между собой. А Московский патриархат говорил бы, что давно хотел создать автокефалию в Украине, но «неправомерные действия» Фанара все испортили”, – пишет Лосев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины Петр Порошенко приравнял томос от Варфоломея к акту о независимости Украины.

Читайте также: Журналист шокировал украинское ТВ правдой о томосе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть