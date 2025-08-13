В Киеве опасаются выхода ВС РФ к Запорожью прямо накануне Аляски

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия, вероятно, в ближайшее время начнет наступление и на Запорожском направлении.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.