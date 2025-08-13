В Киеве опасаются выхода ВС РФ к Запорожью прямо накануне Аляски
13.08.2025 15:52
(Мск) , Киев
Российская армия, вероятно, в ближайшее время начнет наступление и на Запорожском направлении.
Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия может сконцентрировать все усилия на Запорожье, если поймет или посчитает, что по Донбассу договорятся, что по Донецкой области произойдет размен. Но вот сдвинуть линию запорожского фронта, северней, захватить еще Орехово или Гуляйполе, выйти на рубеж реки Конка. Россия может попытаться в последние переговорные дни попытаться сдвинуть фронт севернее», – тревожится Бортник.
