В Киеве осознали, что британские корабли не остановят Россию

24.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинские эксперты мечтают, как 6-й флот США заблокирует пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Конечно же, было бы неплохо, если бы наши западные партнеры приняли решение о временном развертывании в Черном море совместной операции по патрулированию морских путей в черноморские порты Украины. Поддержкой Киеву стало бы, считает президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, и недвусмысленное предупреждение Вашингтона Москве: в случае блокады российскими кораблями украинских портов американский 6-й флот блокирует сирийский порт Тартус, где размещен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России», – отмечается в статье.

Правда, издание признает, что пока такого рода сценарии выглядят фантастическими.

«Более реально, что Лондон и Вашингтон увеличат количество военных кораблей в Черноморском регионе, тем самым сужая возможности России действовать более агрессивно. Но если американцы отказались от ранее заявленных планов отправить два ракетных эсминца в Черное море, аргументируя это желанием «избежать ненужной эскалации», то британцы намерены разместить в регионе два корабля, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Впрочем, это символическое присутствие британского флота вряд ли остановит россиян от агрессивных действий, если в Кремле примут решение наглухо запереть украинские порты», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», корабли НАТО хотят прорваться в Азовское море.