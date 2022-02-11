В Киеве оставили надежды на изменение политики России после Путина
Киевскому руководству не стоит надеяться на то, что после ухода президента РФ Владимира Путина для Украины что-то изменится в лучшую для них сторону, так как большинство граждан России – сторонники более решительных мер.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многие думают, что если вместо Путина к власти в России придёт другой человек, что-то изменится для Украины. Поверьте, ничего не изменится. Равно как и в Москве имеют довольно искажённое представление об украинских реалиях.
Значительный сегмент российского общества стоит на куда более жёстких по отношению к Украине позициях, чем Владимир Путин, в том числе и в среде силовиков доминируют сторонники жёсткого подхода по отношению к Украине. Поэтому рассчитывать на то, что после Путина что-то изменится в лучшую сторону не приходится», – сказал Золотарёв.
Напомним, ранее в Москве заявили, что есть все основания, что «вопрос с Донецком и Украиной» будет закрыт «на долгую перспективу» в самое ближайшее время.
Кроме того, ранее в Киеве отметили, что масштабные учения, которые Россия готовится провести на Черном море, могут быть предвестниками создания сухопутного коридора от Донбасса до Приднестровья.
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