В Киеве оставили надежды на изменение политики России после Путина

11.02.2022  20:25 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, мова, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Киевскому руководству не стоит надеяться на то, что после ухода президента РФ Владимира Путина для Украины что-то изменится в лучшую для них сторону, так как большинство граждан России – сторонники более решительных мер.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому руководству не стоит надеяться на то, что после ухода президента РФ Владимира Путина...

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«Многие думают, что если вместо Путина к власти в России придёт другой человек, что-то изменится для Украины. Поверьте, ничего не изменится. Равно как и в Москве имеют довольно искажённое представление об украинских реалиях.

Значительный сегмент российского общества стоит на куда более жёстких по отношению к Украине позициях, чем Владимир Путин, в том числе и в среде силовиков доминируют сторонники жёсткого подхода по отношению к Украине. Поэтому рассчитывать на то, что после Путина что-то изменится в лучшую сторону не приходится», – сказал Золотарёв.

Напомним, ранее в Москве заявили, что есть все основания, что «вопрос с Донецком и Украиной» будет закрыт «на долгую перспективу» в самое ближайшее время.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что масштабные учения, которые Россия готовится провести на Черном море, могут быть предвестниками создания сухопутного коридора от Донбасса до Приднестровья.

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