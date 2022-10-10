В Киеве откалиброван до костей нацистский кибер-полковник

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Новости Украины

В результате ракетного удара по Киеву в собственном авто погиб 41-летний начальник отдела Департамента киберполиции полковник Юрий Заскока.

Об этом в соцсети сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу», – написал Клименко.

В пресс-службе МВД Украины уточнили, что Заскока оказался в самом эпицентре взрыва.

Отметим, что Депортамент киберполиции – это как раз то ведомство, которое выискивает мирных граждан, хоть как-то проявляющих симпатии к России и поддерживают СВО.

«На счету украинской киберполиции вбросы многочисленных фейков о действиях ВС РФ в ходе спецоперации и бот-атаки на топовые каналы в российском сегменте Телеграм», – отмечает военкор Евгений Поддубный.

Перешедший на стороны РФ экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров добавил, что ярким примером деятельности ведомства является опубликованное одним из лидеров политического крыла террористической группировки «Азов» «Национальный корпус» Евгением Жориным видео с убитыми пророссийскими жителями Купянска в Харьковской области.