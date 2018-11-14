В Киеве открыто говорят о подготовке к войне, а Пушилин – о высокой явке

14.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Киев находится в растерянности от той явки, которую показали жители ЛДНР во время выборов, потому в ближайшее время не пойдёт на масштабную эскалацию конфликта, но провокации на линии фронта будет продолжать.

Об этом избранный глава ДНР Денис Пушилин заявил во время пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается блокад, то всё, что Украина могла ввести, она уже ввела. Мы уже научились жить без Украины.

Что касается военной эскалации, моё убеждение, что Украина сейчас находится в некоторой растерянности, потому что не ожидала такой явки и поддержки [на выборах глав ЛНР и ДНР, прим. авт], потому пойти на какую-то эскалацию, я сомневаюсь, что это будет, и этим могу успокоить.

Однако, к сожалению, на линии соприкосновения Украина будет совершать провокации», – заявил Пушилин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский заявил, что Украина должна врать про дипломатические усилия, однако, на самом деле, готовиться к силовому сценарию возвращения контроля над Донбассом.