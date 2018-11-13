Соратник Порошенко: «Надо врать о дипломатии и готовиться к войне за Крым и Донбасс»

13.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Украина должна врать про дипломатические усилия, однако, на самом деле, готовиться к силовому сценарию возвращения контроля над Донбассом.

Об этом экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский аявил в эфире канала «Zik», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Украина никогда не откажется от территориальной целостности, от своего суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Хочешь мира – готовься к войне. Сегодня кроме того, что мы должны достаточно серьёзно работать на внешнеполитической арене, получать поддержку от наших западных партнёров, ЕС, Америки… Мы должны строить тут сильную Украину, счастливую, процветающую, где господствует его высочество закон, где есть сила закона, а не закон силы.

Мы должны создавать мотивированную супер боеспособную армию. Сегодня и президент Украины, и официальные представители должны говорить о том, что мы будем идти дипломатическим путём, но, на самом деле, мы должны готовиться к тому, чтобы возобновить суверенитет и военным путём – как минимум на части территории временно оккупированного Донбасса.

Пусть Хорватия будет для нас примером, которая за шесть дней возобновила свой суверенитет.

Но для всего этого мы должны построить украинскую политическую нацию, когда коллаборантам будет не место в украинском политическом обществе, когда они будут сидеть как мыши под лавкой, когда политическая нация построит Украину счастливую и процветающую, когда армия будет готова за те шесть дней возобновить территориальную целостность и суверенитет Украины в Донбассе», – уверен он.

С Крымом, по мнению Жебривского, ситуация обстоит куда сложнее.

«Россия завезла туда уже и ядерное оружие. На сегодня она завезла столько вооружения, что, на самом деле, может быть третья мировая война, и тут нам нужно будет больше дипломатического пути, и это, к сожалению, отложено до развала России, который неминуемо произойдёт.

Но, говоря о дипломатическом пути и возобновлении суверенитета, должны готовиться к военному сценарию, но для этого нам нужна сильная и цветущая Украина», – отметил Жебривский.