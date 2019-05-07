В Киеве отзыв посла США связали с разговором Путина и Трампа

07.05.2019, Киев, Игорь Петров

Посла США в Украине Мари Йованович преждевременно отзывают из Украины по причине Украиногейта, который сейчас начинает разворачиваться в стране, и это принесет мир на Донбасс.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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«Срок службы у Йованович должен был закончиться только через два месяца. Это все же немного преждевременный отзыв. Я думаю, что он связан и с украиногейтом, который сейчас разворачивается в Украине, и к которому может быть причастна Йованович. Она, скорее всего, может быть допрошена американскими правоохранительными органами по поводу вмешательства в плоды деятельности Байдена и возможного вмешательства по поводу американских выборов», – сказал эксперт.

Он также не исключает, что ускоренный отъезд посла является «элементом размораживания мирного урегулирования на Донбассе после последних переговоров Путина и Трампа».

«Эти два фактора могли повлиять на то, что она все же уезжает немножечко раньше. На Йованович в какой-то мере завязана значительная часть украинской политической элиты, поэтому произойдет политическая пертурбация в Украине. И будет дан толчок к мирному урегулированию на Донбассе», – резюмировал Бортник.