В Киеве паника: Москва может купить Крым и Донбасс

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Время для снятия моратория на куплю-продажу земли на Украине ещё не пришло, так как в условиях крайнего обнищания населения, мелких и средних предпринимателей все владения выкупят украинские олигархи и иностранцы.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Ukrlife TV» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое условие, чтобы создать рынок прав на землю – нельзя это делать в точке экономического падения. Потому что первым, кто способен купить землю в таком случае, будут иностранцы и олигархи. Рынок земельных прав может только в точке относительного роста, а не в нижней точке падения. Рост определяется наличием реальных держателей достаточного количества денег среди тех, кто работает с землёй, для того, чтобы, прежде всего, ей купить», – отметил он.

Более того, по мнению майданного философа, такой возможностью якобы воспользуется Москва, сразу выкупив Крым и Донбасс, тем самым отгородив себя от обвинений в «оккупации».

«Также нельзя продавать землю в ситуации войны, когда вы теряете землю. То есть мы потеряли Крым, почти потеряли часть Донбасса. Вы хотите открыть рынок? Первое, что сделает Россия – выкупит у вас Крым, потом выкупит другие земли. Зачем ей с нами воевать, если она тупо может это купить? Вы думаете, что вы делаете? То есть следующие условие – завершение войны и возвращение территорий, или хотя-бы приведение их в какой-то более-менее нормальный правовой статус, чтобы было понятно, что это, что осталось – наше, и оно не подлежит отъёму в пользу врага», – добавил философ.