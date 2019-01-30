В Киеве планируют открыть посольство Московии

30.01.2019, Киев

Субъекты Российской Федерации должны бороться за максимальную автономию, чтобы сделать обязательными к изучению собственные языки и свободно распоряжаться своими полезными ископаемыми.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский историк, член экспертного совета Государственного агентства по вопросам кино Ростислав Мартынюк, представившийся как Ожомасонь Кирдя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон «Об образовании» в РФ является скандальным и репрессивным касательно коренных народов государств-субъектов РФ, в частности Татарстана. Речь идет о том, что сделали необязательным изучение государственных языков этих республик. Мы знаем, что такое факультатив – человек захотел или не захотел. И когда был разговор, что, возможно, факультативно английский изучать, то сказали «нет», английский обязательно, московский обязательно, а твой родной язык со статусом государственного на территории Татарстана является необязательным.

Понятно, что это делается для того, чтобы отчуждать коренную нацию от своего языка, углублять этнический, национальный и гуманитарный кризис в этой среде и, соответственно, готовить то, о чем всегда мечтала Москва – ликвидацию государств внутри Российской Федерации», – сказал эксперт.

При этом он упомянул о полезных ископаемых, распределение которых в РФ обсуждал комитет украинского парламента.

«Тут вспоминали о необходимости распоряжаться своими ресурсами теми государствами, которые находятся в составе РФ. Буквально несколько месяцев назад было проведено заседание парламентского комитета по международным делам, которое возглавляла Анна Гопко. Там как раз одним из основных вопросов было право этих стран, которые сейчас находятся на территории РФ, на свои недра. Потому что если мы посмотрим на карту РФ, то где-то 40 процентов территорий занимают территории, которые являются составляющими РФ, но не являются Россией.

А если мы посмотрим на население, то всего 16 процентов населения проживают в республиках РФ. Что касается полезных ископаемых, в частности нефти и газа, то 90 процентов этих ресурсов добываются на территории этих государств. Поэтому тут объективно можно говорить, что Москва стоит на песке и болоте, а те страны, которые делегировали полномочия, сегодня сталкиваются с ситуацией, когда кто-то узурпирует и собственность и само право», – отметил Мартынюк.

В заключение украинский историк заявил об инициативах, которые и вовсе призывают киевское правительство использовать на официальном уровне термин «Московская Федерация».

«Сейчас уже есть инициативы, в том числе и экономические, чтобы официально было принято постановление о переименовании Российской Федерации в Московскую Федерацию, Россия будет Московия, посольство на Воздухофлотской будет посольством Московской Федерации, а где-то в университетах будут изучать московский язык», – резюмировал пропагандист.

Напомним, ранее депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Украина будет поддерживать сепаратистские движения в автономных республиках России, чтобы дестабилизировать РФ изнутри.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Ростислав Мартынюк рассказал про тысячекилометровые фронты с Московией.