В Киеве померили авторитеты главнокомандующих Зеленского и Путина

31.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Представить ситуацию, когда президент РФ Владимир Путин, допустим, отменяет парад, а какой-нибудь военный начальник говорит: «Нет, парад будет», просто невозможно.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читаю какие-то выдержки, я читаю, как, допустим, господин Ярош обещает его (Зеленского – ред.) повесить на дереве, если он предаст Украину, как он отводит войска с фронта для того, чтобы бороться с внутренним врагом…

Я ещё спросил (в ходе эфира на российском телеканале – ред.), возможно ли такое, что Путин, допустим, отменил бы парад, а какой-нибудь там начальник, командующий какими-то десантно-вертолётными войсками сказал: нет, парад будет? Возможно ли такое в России? Я думаю, в России такого бы не было. Потому что там, очевидно, более высокий авторитет у президента», – заявил Быстряков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Зеленскому пригрозили, что если на День Незалежности в Киеве не будет «нормального парада, как в воюющей стране», столицу ожидает самая массовая в истории Украины акция протеста людей в форме.

Кроме того, со слов экс-главы украинского Интерпола, американцы явно дали понять Зеленскому: в случае любых попыток договориться с Москвой, он будет иметь дело с обещавшим повешение нацистом Ярошем и ему подобными.