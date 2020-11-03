В Киеве поставили крест на ракетной и авиационной отрасли Украины

03.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Производство авиации на Украине заморожено необходимостью покупки российских комплектующих, тогда как для ракетостроения есть все составляющие, однако здесь также нечем похвастаться, поскольку всё финансирование распыляется на множество проектов.

Об этом в эфире YouTube-канала «skrypin.ua» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние штрихи контракта на АН-178 – это военно-транспортный самолет, о возможности закупки которого начали говорить сразу после катастрофы АН-26, и тут появилась информация про АН-74.

Это интересно, потому что если АН-178 – это новый самолет, в котором практически все российские комплектующие заменены на западные, то АН-72/74 – это еще советская разработка, которая строилась Харькове. Он более чем на 50% состоит из российских комплектующих, и вопрос, как они их планируют достраивать.

Потому что там есть до пяти бортов в разной стадии готовности, и они не были раньше достроены по ряду причин, в том числе из-за того, что на них нужны российские комплектующие», – сказал Чмут.

Так, ранее данную инициативу озвучил на брифинге министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

«Могу доложить, что уже сегодня Министерство обороны согласовывает последние штрихи контракта с государственным предприятием «Антонов» по ​​закупке самолетов Ан-178, а в следующем году предполагаем закупить по контракту также с нашими авиаторами самолеты Ан-74», – сообщил Уруский

При этом, по словам, Чмута, не менее плачевная ситуация сложилась и с украинскими ракетами, которыми так любит бравировать экс-секретарь СНБО, «кровавый пастор» Александр Турчинов (впрочем, последнее время он только жалуется на власти Зеленского, которые, по его словам, губят ракетную программу).

«Это, ну как сказать, то что «Южное» (конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля – ред.) не сдается и пытается «впарить» кому-то свои ракеты – это, конечно, хорошо. То, что Минобороны не хочет их финансировать, и в августе должно было распределить ГОЗ (Государственный оборонный заказ) и заложить деньги на Нептун», вместо этого его приняли на вооружение, но денег не дали.

Вместо этого мы проводим защиту аванпроекта по авиационным ракетам под непонятные задачи, под непонятные самолеты и зачем нам нужно это, например», – отметил эксперт.

«При этом «Нептун», как бы должен быть, но его нет и финансирования нет, оно откладывается, хотя все говорят, что всё будет. Сегодня в интервью с начальником ракетных войск и артиллерии озвучена информация о работах над ракетой «земля-земля», и у нас всё делается, 20 проектов подряд, а результата никакого.

При этом на все это выделяются немалые деньги. И все годы независимости у нас были какие-то ракетные программы, там, «Борисфен», «Сапсан», «Гром», еще там какие-то «Коршуны», на которые выделяли гору денег. В реалии нет ничего», – добавил Чмут.