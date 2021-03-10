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10.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, США, Украина
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В Киеве предупредили, что хоронить Коломойского рано

Новости Украины

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский, против которого ввели санкции американские власти, продолжит политическую борьбу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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По его словам, борьба США с украинскими олигархами может тянуться очень долго.

«Понятно, что тот же Коломойский будет отбиваться. У него большой опыт борьбы, политического выживания. Будет обращаться в суды, общаться с американскими сенаторами. Думаю, хоронить его и других олигархов не стоит. В конце концов, многие представители команды Виктора Януковича смогли оспорить и добиться отмены санкций», – отмечает Охрименко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», пресс-секретарь президента Украины не исключила выдачи Коломойского американскому правосудию.

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