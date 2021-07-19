В Киеве придумали, как лечь под Китай, чтобы на Украину пролился золотой дождь

Украинской власти необходимо объявить Китаю войну и сразу сдаться, чтобы КНР оккупировал «незалежную» и вложился в её развитие.

Об этом на канале «Первый независимый» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть уже шаги… сказали, что если Америка и ЕС нас не поддержат, мы пойдём в сторону Китая. Я могу предложить хорошую стратегию – если мы китайцам объявим войну и тут же сдадимся, то потом мы бы у них выносили горшки, собирали помидоры, рис помогали выращивать и прочее.

Если мы сами не умеем, если мы живём на такой территории, нам Бог дал всё – полезные ископаемые, почву – а у нас чем дальше, тем ниже, значит, что-то у нас не так и что-то в консерватории нужно менять», – сказал Быстряков.