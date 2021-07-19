Запад «врежет с ноги» Зеленскому и Украине за «поворот к Китаю» – Джангиров

Украина неспособна совершить поворот в сторону Китая, потому что киевская элита находится фактически в плену у Запада.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, наша так называемая элита хранит свои деньги в долларах и на Западе, там же у них недвижимость, какой бл*ть китайский поворот Украины? Никто даже не заморачивается, даже никто не обратил внимания на это. В Офисе президента были уверены, что кинут детскую обидку… нет никакого серьёзного желания делать китайский поворот.

Они думают, что это игра, как будто китайцы этого не понимают, а есть расчёт, что китайцы всерьёз в это поверят, что Украина разворачивается к Китаю? Тогда США в это поверят, и начнётся борьба за Украину.

Нет. С ноги врежут по счетам, и многие в окружении Зеленского скажут, что лучше бы нам врезали по другому месту, чем туда. Куда вы денетесь, ваши потроха в залоге на Западе и в США, куда вы можете повернуть?!», – саркастически заключил Джангиров.