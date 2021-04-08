В Киеве придумали, как лишить сна Путина

08.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для того, чтобы напугать Россию и обезопасить себя от вторжения её армии, Киев должен принять новую военную доктрину, которая будет предусматривать ведение боевых действий на территории РФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил крымский беглец и русофоб, глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нам надо серьёзно пересмотреть военную доктрину Украины. Потому что те соседи, которые у нас есть, и дальше будут такими. Кроме того, что у них периодически обострение в мозгах, в России и в Белоруссии нарастают внутренние проблемы, которые нас тоже будут касаться и повышать риски для нашей страны.

Нам необходимо чтобы появились неядерные силы сдерживания. Потому что без этого компонента наша страна постоянно будет защищаться на своей территории.

Нам необходим компонент, который будет как-то сдерживать противника и давать ему месседж о том, что военные действия могут быть перенесены и на его территорию», – рассуждает Сенченко.

Напомним, ранее киевские националисты пообещали «вернуть» Украине Кубань. Также на Украине неоднократно обещали применить против России тактику терактов.

Тем не менее, многие эксперты и даже первые лица государства предупреждают, что в случае начала реальной войны с Россией, от Украины не останется ничего.