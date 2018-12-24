В Киеве признали, что ради продления санкций вновь подставят корабли под удар

24.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские ВМС могут пойти на очередную провокацию в Керченском проливе при поддержке кораблей НАТО и даже авиации.

С таким мнением в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступил бывший украинский актер Алексей Арестович, сегодня в СМИ представляемый как военный эксперт.

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По его словам, Украина «должна» бросить вызов РФ.

«Я думаю, что в Керченский пролив наши корабли пойдут в сопровождении кораблей НАТО. Например, в Бердянск. А также это будет отслеживать или наблюдать с воздуха, авиация, например, Британии или США… Мы должны туда пойти, чтобы доказать, что это наша территория. Мы должны поставить вызов России – если наши судна свободно проходят, то почему задерживали остальные корабли, на каком основании и продолжают удерживать. Если они оказывают сопротивление, то это второй акт военной агрессии России против Украины. А это уже санкции, а может что-то большее, чем санкции», – заявил Арестович.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко. При этом, в Германии отвергли призывы украинской власти.