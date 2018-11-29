29.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Провокации, Россия, Украина
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В Раде завопили о зраде: МИД Германии скрутил кукиш Киеву

В Германии отвергли призыв Украины о введении новых санкций против России из-за инцидента вблизи Керченского пролива, произошедшего в минувшее воскресенье.

Как сообщил представитель МИД ФРГ Норберт Рёттген, «санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности».

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Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на немецкое издание «Deutsche Welle».

По словам министра, Германия призывает стороны конфликта к сдержанности и диалогу. Он также отверг недавний призыв президента Украины Петра Порошенко об отправке кораблей НАТО в Черное море, озвученный украинским руководителем в интервью немецкой газете Bild.

«Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации», – добавил Рёттген.

На Украине раскритиковали такую позицию Запада и обиделись на лидеров Евросоюза и членов «Большой семерки».

«Запад оказался неспособным к превентивным действиям в противодействии Кремлю. Последний пример – в воскресенье происходит акт российской агрессии. Украинские корабли и моряки стали пленниками Кремля. Есть ли заявление Европейского союза? Нет. Я не хочу говорить, какие именно страны-члены ЕС блокируют эту позицию. Было заявление спикера Могерини, даже не самой Могерини. Слабое заявление, как позиция.

Заявления самого Европейского союза нет. Где заявление «семерки»? Заявления нет. Возникает вопрос – когда надо критиковать Украину, что мы принимаем такой закон по антикоррупции или еще что-то, то заявления появляются в тот же день. К сожалению, три дня мы не можем получить от наших ключевых союзников – ни Европейского союза, ни «Большой семерки», жесткого заявления, которое дало бы оценку», – заявила глава комитета Рады по иностранным делам, депутат Анна Гопко.

Ранее на Украине раскритиковали Могерини за ее призыв к Украине и России  проявлять обоюдную сдержанность.

Как сообщал «ПолитНавигатор», спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

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