В Киеве признали, что СБУ получила звонкую оплеуху

26.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока украинские силовые структуры рассказывают о «перемогах» и призывают граждан к сознательности и сохранению гостайны, в штабах сидят «пьющие Иуды».

Об этом в своего YouTube-канала заявил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это [побег офицера СБУ в Россию] – была спецоперация. Специально готовили событие, чтобы на день СБУ показать, что Служба безопасности Украины ничего не контролирует. В связи с этим возникает вопрос по поводу всех «перемог», которые нам рисовали: «в армии всё улучшилось», «что вы, дураки, делаете, не выставляйте фотки, когда техника идёт на Восток». Какие, нах*р, фотки, когда на протяжении минимум 4 лет в штабе АТО сидел чувак, и бухал, как говорит сама СБУ.

СБУ пишет: «Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о «тайных тюрьмах» и тому подобное… Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ «достойных» людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени», – зачитал он «оправдания» СБУ.

Также Романенко, понадеявшись, что заслуженная кара всё-таки достигнет «предателя», призвал не голосовать за Петра Порошенко потому, что за пять лет он построил не страну, а какой-то абсурд.

«Насчёт «судьбы Иуды» – надеемся, что руки длинные, и вы поняли. Но насчёт того, что «Иуда» сидел 4 года, и, пока нам рассказывали, что не нужно выставлять фотки техники, которые идёт на Восток, хотя я согласен, что нужно соблюдать тайну. Я просто говорю о диссонансе, когда на таких мелочах показывается весь тот абсурд, построенной Петром Алексеевичем, которого мы презираем, который надоел, утомил, и от которого мы хотим отказаться 31 марта», – резюмировал эксперт.