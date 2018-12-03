В Киеве признали, что теперь Путину гораздо легче взять измором Украину

03.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Военное положение, которое с подачи президента Порошенко ввел украинский парламент, не решает ни одной из ключевых проблем, стоящих перед Украиной.

Такое мнение в комментарии киевскому журналу “Новое время” высказал экс-главный редактор “Forbes Украина, сооснователь аналитического центра Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин, отвечая на вопрос, не пугает ли его военное положение.

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“Военное положение в ситуации гибридной агрессии России не решает ни одной из ключевых проблем, стоящих перед Украиной. Для победы нам нужна сильная, быстро растущая экономика. Без экономической свободы бурного роста не будет. Отказ от соблюдения базовых прав и свобод даже на словах точно не сделает Украину привлекательной для инвесторов. В страну, где действует военное положение, не поедут туристы. Компаниям станет фантастически тяжело привлекать финансирование”, – сказал киевский эксперт.

“Путину гораздо легче будет взять измором Украину бедную, лишенную перспектив, страдающую от отъезда активных граждан, – полагает Федорин. – Боюсь, сторонники идеи военного положения совсем не подумали об этой стороне медали”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Верховная рада ввела сроком на 30 дней военное положение в регионах, где население не поддерживает режим.

При этом военное положение аукнулось Украине паникой на валютном рынке