В Киеве признали: Украина – единственная страна, не дающая Америке стать great again

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 21:57
  (Мск) , Киев
Президент США Дональд Трамп против поражения России – и ни во что не ставит ни ЕС, ни Украину.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп против поражения России – и ни во что не ставит...

«США сознательно хотят сохранить РФ в тех границах и с той субъектностью, которая есть. США всегда было выгодно, и является выгодным, существование РФ… Трампу невыгодно усиление ЕС и усиление Украины в этом контексте. По многим причинам.

Напомним трамповское, что Европа была создана, чтобы нанести вред Соединённым Штатам. Евро – это просто махинация и плохая история для американского доллара», – жаловался Харебин.

«Поэтому, Трамп хочет контролировать Украину, которая единственная страна в мире сейчас мешает американцам стать великой страной. То есть фактически Украина мешает Штатам стать great again», – рассуждал укро-эксперт.

