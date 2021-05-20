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20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, СМИ, США, Украина, Экономика коллапса
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В Киеве признали: Украине не видать американских ЗРК и ПРО

Новости УкраиныЗаявления украинского руководства о возможности покупки западных систем ПРО «Железный купол» и ЗРК «Пэтриот»...

Заявления украинского руководства о возможности покупки западных систем ПРО «Железный купол» и ЗРК «Пэтриот» являются банальным враньём.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший боевик Автомайдана Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление Тарана про изучение опыта системы ПРО «Железный купол», такое же враньё и полная несуразица, как и заявление Ермака про американские установки «Пэтриот». Я не имею никаких сомнений, что если сейчас взять Тарана за одно место, а его слова звучали, как «мы изучаем вопрос закупки…», то в лучшем случае – это изучение опыта выглядит, как просмотр видео в YouTube, как в ночном небе над Израилем работают ракеты «Железного купала». Это современное Министерство обороны изучает вопрос!

В худшем случае вылезет Арестович и заявит: «Это была специальная информационная операция, для того, чтобы запугать РФ». На самом деле, не стоит верить этой глупости, не будет никаких «Патриотов» и «Железных куполов». Что касается этой системы «Железный купол» – это только один фрагмент общенациональной системы противовоздушной обороны и это не панацея», – сказал Тука.

Напомним, в последние дни резко обострилась ситуация в районе Сектора Газа – палестинские военные формирования нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля, сумев при этом частично прорвать систему ПРО «Железный купол».

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