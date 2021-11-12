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12.11.2021 20:29
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве признались, что всё меньше выпускников из ЛДНР соблазняются Украиной

Новости УкраиныЕжегодно Украине удаётся переманить к себе около двух тысяч выпускников школ ЛНР и ДНР,...

Ежегодно Украине удаётся переманить к себе около двух тысяч выпускников школ ЛНР и ДНР, однако из-за тотальной украинизации и переписывания истории делать это становится всё сложнее.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Директората развития мира Министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Степан Золотарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы забираем где-то 10% выпускников школ с временно оккупированных территорий. В этом году снова в украинские высшие учебные заведения вступило около двух тысяч лиц со временно оккупированных территорий», – сказал он.

Однако Степан Золотарь подчеркнул, что поскольку в школах ЛДНР почти не изучают украинский язык и не преподают киевскую версию истории, а украинские абитуриенты обязаны их знать, то с каждым годом переманивать молодёжь становиться всё сложнее.

«В этом году были введены подготовительные курсы. Потому что люди в школах уже много лет не учат украинский язык и историю. И если когда-то процент людей, которые хотя бы на каком-то уровне это учили, был выше, то сейчас он падает и падает, и с каждым годом будет меньше.

Это вопрос и реинтеграции – чтобы молодёжь выехала со временно оккупированной территории, получила возможность жить в общежитии, стипендию, и курсы не только очевидных языка и истории. Это вопрос также общения и интеграции в общество.

Насколько я помню, почти четыреста молодых людей учились на таких курсах», – добавил эксперт.

Также директор пожаловался, что ежегодно Украина сильно недобирает учеников с Донбасса.

«Квота на вступление в украинские учебные заведения более-менее неизменна, и каждый год составляет около 12 тысяч мест. Но выезжает только 2 тысячи», – резюмировал Золотарь.

Напомним, во многих высших учебных заведениях ДНР и ЛНР выпускники получают дипломы российского образца.

Кроме того, поскольку в ДНР почти не осталось учеников школ, желающих учиться на украинском языке, в учебных заведениях молодой республики было резко сокращено количество времени изучения этого предмета. В ДНР украинский язык перестал быть вторым государственным, и для поступления в ВУЗ его изучение также стало необязательным.

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