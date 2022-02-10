В Киеве призвали «бомбить российские военные заводы»

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Новости Украины

Украина должна создать современные ракеты, которые смогут не только напугать Москву, но и уничтожить российский ВПК.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф ТВ» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2016 году мы приняли решение про «Нептун» расстояние поражения 280 километров, а уже в 2020 году приняли на вооружение, в 2021 году заказали первый дивизион. Наши конструкторы говорят: «Поставьте задание сделать на 500 километров, мы сделаем на 500». Так же Павлогорадский химический завод говорит, что мы может сделать топливо для ракет на 1500 километров, но если пуск будет осуществляется с самолёта.

Если мы будем иметь ракеты дальностью на 1500 километров, Кремль подумает, стоит ли начинать войну. Мы можем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты. Мы можем создать два уровня симметричного оружия», – разошелся Бадрак.

Ранее в Киеве выразили надежду, что Великобритания поможет Украине ракетами против России.

Кроме того, в Киеве отметили, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не может быть, потому что военные потенциалы этих двух стран несопоставимы.