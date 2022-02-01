В Киеве прошла акция с «Путиным», хвалившим Зеленского за русификацию ТВ

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Новости Украины

Под стенами кабинета министров Украины прошла акция «За ТВ на украинском!», целью которой было привлечение внимания к необходимости выполнения закона о тотальной украинизации телеканалами Украины.

Об этом из Киева передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организатором акции, в которой приняли участие несколько десятков человек, выступило сообщество «Язык объединяет.

В руках участники держали плакаты с надписями: «Требуем выполнения Закона о языке!», «За ТВ на украинском!», «На какую страну работает Кабинет министров?».

Показать неисполнение норм закона о языке был призван перформанс, который исполнили активисты.

Один из участников представления в бронежилете и маске президента РФ Владимира Путина сидел на стуле с огромным пультом дистанционного управления, на котором были написаны названия украинских телеканалов.

Артист зачитывал программы телеканалов и хвалил их за то, что телеканалы показывают советские и российские фильмы, а также украинские русскоязычные шоу.

«Уже шесть месяцев украинские телеканалы не выполняют закон о языке. За это время на телеканалах были показаны сотни российских, сотни русскоязычных фильмов, сотни часов русскоязычных фильмов и сериалов, которые русифицируют Украину и грубо нарушают закон о языке. Правительство должно было ещё два года назад привести в соответствие с законом о языке все нормативно-правовые акты, которые который исполняется органами исполнительной власти. В частности, это касается Госкино, которое теперь подчинено правительству, это касается Нацсовета. А тем временем Госкино выдаёт прокатные свидетельство на фильмы, которые нарушают закон. Госкино руководствуется устаревшим порядком выдачи прокатных удостоверений. Прокатные удостоверения получают такие фильмы как «Сваты», которые демонстрируются и украинским каналам «1+1», и Первым российским каналом», – сказал один из организаторов Сергей Оснач.

По его словам, нынешняя власть Украины близка к производству русскоязычных фильмов и сериалов.

«Ей очень хочется показывать в Украине то, что они продают в Россию», – говорит организатор акции.

Он напомнил, что уже время президентства Зеленского на российских телеканалах демонстрировали и «Слугу народа», и «Папик», и «Сваты-7». Сейчас украинские телеканалы продолжают выпускать фильмы на русском, хотя они понимают, что эти фильмы будут нарушать закон о языке.

«Они получили чёткие сигнал от власти что их не будут за это карать. Национальный совет сразу самоустранился и просто не обращает внимание на нарушение телеканалами закона о языке. Госкино просто выдаёт новые прокатные свидетельства, не отменяет прежние. Все эти русскоязычные фильмы поэтому остаются на экранах», – сказал Оснач.

Активисты потребовали от правительства привести в соответствие с законом о языке всю нормативно-правовую базу, которой руководствуется высшие органы исполнительной власти.

«Госкино должно руководствоваться новыми нормами прежде всего законом о языке, и убрать с экрана все русскоязычные фильмы, которые формируют из украинцев и русских один народ. Это стратегическая цель Кремля, как неоднократно заявлял Путин» – резюмировал Оснач.