В Киеве прошла акция в поддержку Лукашенко

07.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Киеве у посольства Белоруссии собралась группа граждан, чтобы поддержать президента Александра Лукашенко и предостеречь соседей от попыток госпереворота.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил активист Компартии и представитель общественной организации «Антифашистский комитет Украины» Михаил Кононович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, белорусы Украины, собрались сегодня для того, чтобы поддержать президента Лукашенко, поддержать нашу историческую родину – республику Беларусь.

Как граждане Украины, мы хотим сказать одну вещь, позиция Зеленского – это не позиция всего народа Украины. народ Украины прекрасно понимает, что происходит, когда путём вооруженного делается в стране, как у нас. Мы не хотим такой же судьбы своей родине – республике Беларусь.

И напоследок скажу так – о такой демократии, как в Беларуси, нам, гражданам Украины, остаётся только мечтать», – сказал Кононович.

Всего в мероприятии приняло участие около десятка человек. Они держали флаги Белоруссии и скандировали «За Беларусь».

«Я как руководитель Белорусской общины официально заявляю и заявлял, прямо на митинге: или воссоединение с Россией или потеря государственности, гражданская война, бойня и внешнее управление!» – заявил Кононович «ПолитНавигатору».

Напомним, проживающие на Украине этнические белорусы не впервые поддерживают Александра Лукашенко и выступают против действующей украинской власти. Так, ранее в Киеве представители белорусской общины «Сябры Волыни» вышли на пикет под посольством США с требованиями к американцам прекратить поддержку Беломайдана. После этого глава белорусской общины «Сябры Волыни» Михаил Кононович был жестоко избит неизвестными.