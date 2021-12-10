В Киеве пытаются отыграть назад: провокации у Керчи не было, обычные манёвры

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Новости Украины

Украинская провокация, когда во время телефонных переговоров Зеленского и Байдена корабль ВМС Украины «Донбасс» направлялся к Керченскому проливу, не реагируя на требования российской стороны изменить курс, а потом так же стремительно развернулся назад – это рядовое событие, не стоящее внимания СМИ.

Об этом в своём «Facebook» написал бывший крымский экономист Андрей Клименко, бежавший с полуострова после его воссоединения с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он написал, что ракетный катер ЧФ РФ «Шуя» (номер 962) угрожал украинскому кораблю «Донбасс» применением оружия, если он не изменит курс, однако украинским морякам «не впервые слышны такие угрозы, не впервые их игнорировать».

В это же время, по словам автора публикации, береговой пост морской охраны Украины на специальной открытой радиоволне требовал от корабля береговой охраны РФ «Коршун» (номер 373) довести до корабля «Шуя» информацию «о правовом статусе Азовского моря, а также о том, что угроза применения оружия со стороны №962 является незаконной».

«Корабль ВМСУ «Донбасс» продолжил следовать своим курсом, а затем вернулся на базу», – объяснил Клименко разворот и бегство украинского судна восвояси.

По его словам, российские СМИ из этой вполне ординарной истории устроили информационный шум.

«Подобные инциденты уже давно не новость – просто о большинстве из них обычно никто никого не информирует. То есть, оперативное включение этой «игры» ведущих информагентств РФ – является ничем иным, как информационно-психологической спецоперацией (ИПСО). Формируют настроения – как в РФ, так и за рубежом на фоне известных событий», – рассуждает Клименко.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал провокацией предупреждения российских пограничников о необходимости соблюдения законодательства РФ при прохождении через Керченский пролив.