В Киеве раскритиковали «неразумные» США за игры с Россией против Китая

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Выжидательная политика США относительно экономического сотрудничества Китая и России, которое якобы ослабляет последнюю, является неверной, так как не соответствует интересам киевских властей.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы сейчас на этих высоких уровнях размышляют в таком духе: «Ну смотрите, мы ослабим Россию, значит усилится Китай. Нам это выгодно? Нет. Значит, давайте держать Россию полуживой-полумертвой, чтобы она не сильно пыталась нам мешать, и она, безусловно, не выиграет гонку вооружений, но это определенный противовес слишком большим аппетитам Поднебесной».

По моему мнению, такая стратегия не является слишком разумной, потому что в любом случае Поднебесная шаг за шагом начинает отгрызать от России то, что находится на Восток от Уральских гор. К большому сожалению для России, данный процесс является объективным.

Поэтому, по моему мнению, нужно думать над сценариями или превращения России в страну, которая вернется к нормам международного права, или думать над тем, каким образом действовать с этой территорией, потому что скоро она может стать просто неуправляемой», – рассуждает пропагандист.

Напомним, ранее Огрызко высказывал мнение, что Россия движется к новой гонке вооружений с Западом, что в конце концов якобы приведет к ее развалу.

Тем временем доцент НИУ ВШЭ, эксперт проекта Балканист.ру Екатерина Энтина заявила, что Россия должна стать на Балканах экономическим партнером Китая, который является крупнейшим инвестором в регионе.