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14.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Культура, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве считают, что СБУ должна поступить с Бастой как с преступником

Новости УкраиныУкраинским властям нужно на законодательном уровне приравнять к преступлениям проведение публичных мероприятий на «оккупированных»...

Украинским властям нужно на законодательном уровне приравнять к преступлениям проведение публичных мероприятий на «оккупированных» территориях, чтобы СБУ несло ответственность за раследования этих преступлений.

Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное. Крым» заявил экс-сотрудник «министерства временно оккупированных территорий» Украины, руководивший разработкой персональных санкций против иностранцев, русофоб Сергей Мокренюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии говорили о том, что в 2017 году СБУ направила письмо в Минкульт о включении российского рэпера «Басты» в список нежелательных персон из-за «незаконных» посещений Крыма, то есть, он представлял угрозу нацбезопасности Украины.

«Однако через 3 года ситуация рассосалась – он не представляет теперь угрозу?» – спросил телеведущий.

«Продолжается основная проблема – отсутствие государственной политики по этому поводу, – ответил Мокренюк. – Если бы были определенны чёткие правила и принципы функционирования украинского общества с оглядкой на момент оккупации Крымского полуострова, если бы были конкретные действия и перечень, что является нарушением национальных интересов, то такого бы не было.

Поэтому разрыв между ожиданиями общества, между болью, которую чувствует общество, и бездействием, в первую очередь, украинских властей, создает этот конфликт».

По его словам, было бы куда проще, если бы в украинском законодательстве считалось преступлением проведение публичных мероприятий в российском Крыму.


«Не было бы этой волокиты между письмами – СБУ отправляет в Минкульт, Минкульт создаёт список. Это всё, на самом деле, иллюзия защиты. Защита очень простая – это преступление или нет, нужно дать ответ в первую очередь. Я считаю, что это преступление – он незаконно переместился и въехал в оккупированную территорию, он проводил публичные мероприятия…

Соответственно (в случае признания преступлением – ред.), такое преступление определёно уголовным законодательством Украины, СБУ несёт ответственность за расследование этого преступления. Для чего эта история с розыском активистами? Это прямая обязанность СБУ», – заключил русофоб.

Напомним, ранее националисты устроили «охоту» на замеченного в Киеве российского исполнителя Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом «Баста». В украинской столице у него были запланированы концерты. При этом одиозный нацист-убийца Стерненко даже объявил вознаграждение за информацию о местонахождении рэпера.

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