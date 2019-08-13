В Киеве собираются отдать Крым меджлису

13.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко, пройдя в новый парламент, будет добиваться решения отдать Крым бежавшим с полуострова татарам.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил помилованный Путиным зампредседателя запрещенного в РФ крымско-татарского Меджлиса, кандидат в депутаты от партии «Европейская Солидарность» Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Комитета по правам человека и нацменьшинств, то мы будем инициировать законопроекты по статусу крымско-татарского народа и коренных народов Украины.

Также необходимым является вопрос внесения изменений в Конституцию Украины по статусу автономной республики Крым, и придания ей крымско-татарского территориального статуса», – заявил он.

Напомним, накануне будущий депутат Верховной Рады Галина Третьякова заявляла, что Владимир Зеленский, как и вся фракция «Слуга народа», будут поддерживать запрещенный в РФ экстремистский Меджлис выступать за создание фейковой «крымско-татарской автономии» в Крыму.

Также ранее украинский националист, экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский называл предоставление полуострову «крымско-татарской автономии» большой ошибкой, так как меджлисовцы являются только временными союзниками Киева.

Одиозного националиста поддержали экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук и бывший боевик «АТО» Илья Кива, заявившие, что жители Крыма уже сделали свой выбор в пользу России.

Также бывший боевик карательного батальона ВСУ «Айдар» Николай Греков признался, что большинство крымских татар поддержали воссоединение Крыма с Россией.

Отметим, что сам президент Украины Владимир Зеленский ещё не делал каких-либо заявлений по этому вопросу.