В Киеве собрались судить учителей ЛДНР за «гуманитарный коллаборационизм»Новости Украины
Учителям ЛДНР на Украине должна быть предусмотрена особая норма закона «о коллаборационизме» за то, что воспитывают школьников Донбасса не украинскими гражданами.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист запрещенной в РФ группировки «Национальный корпус», один из соавторов законопроекта Виктор Шендибило, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отдельно он коснулся жителей ЛДНР, которые сотрудничают с властями Республик и рассказал, что в разработанном законе предусмотрено наказание и для них.
«Он распространяется, в первую очередь, на лиц, которые занимают должности в органах власти. Если лицо добровольно признало оккупационную власть и пошло занимать туда какую-то неруководящую должность, к нему будет применяться ограничение на 10-15 лет занимать соответствующие должности на Украине.
Если речь идет о руководящих должностях – руководители администраций, начальники и так далее, то для них предусмотрено более суровое наказание, вплоть до лишения свободы за такую деятельность», – предвкушает Шендибило.
В то же время, по его словам, законом предусмотрена ответственность за «гуманитарный коллаборационизм».
«Касательно учителей, то они будут нести ответственности по другой норме. Мы специально предусматриваем, что есть гуманитарный коллаборационизм – это распространение пропаганды в учебных заведениях среди подрастающего поколения и внедрение разного бреда об исконном народе ЛНР и ДНР.
То есть, вся эта ерунда, которая фактически воспитывает новых, но не граждан Украины. Поэтому за эту деятельность есть отдельная ответственность, предусмотренная в данном законе»,– добавил юрист «белого вождя» Билецкого.
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