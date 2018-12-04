В Киеве сокрушаются: Поддержка хунты влетит НАТО в копеечку

04.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Возможность наращивать присутствие кораблей НАТО в Черном море для сдерживания России, о чем альянс призывало руководство Украины, ограничена конвенцией Монтре.

Это с сожалением констатировал экс-заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко в эфире Ukrlife.TV.

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«Абсолютно нормальным было бы усилить присутствие стран НАТО в Черноморском регионе. Существует определенный дисбаланс по сравнению с Балтийским морем. Но есть конвенция Монтре, по которой не черноморские государства имеют очень жесткую лимитацию относительно времени захода в Черное море. Здесь невозможно содержать эскадру НАТО на постоянном принципе. Только на ротационном. А это дорого», – сказал Кабаненко.

Вместе с тем он спрогнозировал заход в ближайшее время в Черное море американских и британских кораблей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если ситуация будет осложняться, думаю, присутствие будет наращиваться. Я думаю, мы увидим корабли многих стран НАТО. В первую очередь США и Великобритании. В этих странах очень четкое понимание важности моря для безопасности Европы», – сказал Кабаненко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после просьб украинского руководства о переброске кораблей НАТО в Черное и Азовское моря военные Черноморского флота провели в Крыму тренировку по ракетным стрельбам из противокорабельных береговых комплексов «Бал» и «Бастион».

Также подводники Черноморского флота провели учения по уничтожению морских и береговых целей «условного противника» и запуску ракет по вражеским кораблям.