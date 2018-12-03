03.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Россия ответила Парубию и Порошенко ракетными стрельбами

После просьб украинского руководства о переброске кораблей НАТО в Черное и Азовское моря военные Черноморского флота провели в Крыму тренировку по ракетным стрельбам из противокорабельных береговых комплексов «Бал» и «Бастион».

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сегодня утром условные ракетные удары были отработаны на крымских полигонах по морским целям.

«Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях в разных ланшафтах, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия. Целью учения является совершенствования навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки», – говорится в сообщении.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко. При этом, в Германии отвергли призывы украинской власти.

Также «ПолитНавигатор» привел заявление меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева о том, что НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.

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