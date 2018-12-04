Российский подводный флот продемонстрировал свои боевые возможности в Черном море

04.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Подводники Черноморского флота учатся уничтожать морские и береговые цели «условного противника» и запускать ракеты по вражеским кораблям.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учениях принимают участие новейшие подводные лодки проекта «Варшавянка» – «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр».

«Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий боевой подготовки в морских полигонах Чёрного моря.

Подводники отработали подготовку лодок к экстренному выходу в указанные районы моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника с выполнением электронных пусков ракетного оружия.

В дальнейшем экипажам предстоит выполнение глубоководных погружений с выполнением прокладки подводных кораблей на грунт, а также отработка алгоритма действий по управлению кораблём при аварийном всплытии», – говорится в сообщении.

Напомним в состав Черноморского флота Российской Федерации были переданы шесть новейших подводных лодок проекта «Варшавянка», способными наносить удары крылатыми ракетами типа «Калибр».

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.