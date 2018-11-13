В Киеве стали догадываться: В заднице – Украина, а не Путин

13.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Приветствия западных лидеров Владимиру Путину на саммите в Париже, несмотря на одновременное проведение выборов в ЛДНР, против которых протестовала Украина, – свидетельство очередного предательства интересов Киева.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, это событие (выборы в ЛДНР, – ред.) замораживает конфликт, это нужно окончательно признать. Тем более, что снова и снова Россия и, прежде всего, Путин делают вызов всему миру, потому что эти выборы были назначены на 100-летие окончания Первой мировой войны, он знал, что в этот день будет встреча первых лиц разных государств, и эти первые лица, если бы они действительно поддерживали Украину в ее борьбе за суверенитет, не подали бы ему руки. Но, в то время, как в ДНР и ЛНР проходили выборы, практически все лидеры мирового сообщества подали руку Путину, который был в Париже.

Да, Трамп отказался от встречи и Макрон настаивал на том, что не может быть такой встречи. Но, в то же время, никто не спрятал руку и не продемонстрировал, что Путин сейчас нерукопожатный. Поэтому мы должны признать, что Украина одна со своими проблемами, и мы должны их решить», – сказала Богословская.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что президент США Дональд Трамп не поздоровался с президентом Украины Петром Порошенко во время начала торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Таким образом, по мнению украинского политолога Александра Семченко, был разрушен тезис украинской пропаганды о международной изоляции Путина.