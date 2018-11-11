Украинский политолог о конфузе Порошенко в Париже: Так кто в изоляции?

11.11.2018, Париж, Михаил Рябов

Украинский политолог Александр Семченко высмеял сегодняшний инцидент в Париже, где на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президент США Дональд Трамп не заметил Петра Порошенко и не пожал ему руку, зато обменялся рукопожатием с российским лидером Владимиром Путиным.

Таким образом, был разрушен тезис украинской пропаганды о международной изоляции Путина, отмечает Семченко.

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«Этот человек находится в изоляции», «Это империя зла», «Это исчадие зла»… «Этому человеку противостоит форпост» – и этому человеку Трамп жмет руку! А «форпосту» – руку не жмет!» – изумляется эксперт.

«Мы неоднократно наблюдали за тем, что Трамп явно демонстрирует свое пренебрежительное отношение к Петру Порошенко. Он явно демонстрирует, что Порошенко ему лично глубоко неприятен. Ну, я смотрю на этого заплывшего жиром «шоколадного короля», и он мне тоже глубоко неприятен, и я понимаю здесь Трампа», – сказал Семченко.

Тем не менее, считает он, эпизод в Париже отнюдь не означает, что США «списали» Порошенко – пока он сохраняет шансы на победу на выборах, американцы будут готовы его использовать – точно так же, как, например, Юлию Тимошенко или Анатолия Гриценко.

«Никаких особых последствий это иметь не будет», – сказал Семченко, допустив, что Трамп сегодня просто был не в духе, а Порошенко предпочел не навязываться хозяину.