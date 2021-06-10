10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина, экстремизм
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В Киеве требуют немедленно ввести военное положение и конфисковать собственность русских

Новости УкраиныКиеву необходимо ввести военное положение, при котором появится возможность конфисковать всё имущество, владельцы которого...

Киеву необходимо ввести военное положение, при котором появится возможность конфисковать всё имущество, владельцы которого связаны с РФ и её союзниками.

Об этом в эфире телеканала «АТР» заявил директор общественной организации «Институт России», политолог Василий Лаптийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военное положение обязует руководство Украины арестовать всё имущество на территории Украины государства-агрессора и его союзников, далее – интернирование граждан. Поэтому все имущество, владельцем которого являются физические или юридические представители РФ или бенефициары, которые, к примеру, зарегистрированы на Кипр, какой-то Иванов или Патрушев.

Военное положение необходимо установить и прекратить торговлю и пополнение российского бюджета с территории Украины», – сказал Лаптийчук.

В свою очередь, бывший российский либеральный пропагандист, а ныне меджлисовский экстремист Айдер Муждабаев отметил, что большое количество предприятий на Украине всё ещё принадлежит российским олигархам.

«Я знаю, что половина Киева принадлежит русским бизнесменам: Облэнерго, стратегические объекты, торговые центры, где народ оставляет кучу денег такому персонажу, как Бабаков. Бабаков – один из условных олигархов, которому Путин поручил финансировать ЛДНР.

Иными словами, каждый день жители города, где победил майдан, в стране, которая восьмой год ведёт войну с многотысячными жертвами со страной-агрессором, идут покупают мороженное, из которого пятьдесят процентов уходит в Россию, а из них определённый процент идёт на ЛДНР», – возмущался Муждабаев.


Напомним, ранее в Киеве заявили, что после силового захвата Донбасса Украиной, жители ЛДНР попадут в трудовые лагеря.

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