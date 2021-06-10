В Киеве требуют немедленно ввести военное положение и конфисковать собственность русских

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киеву необходимо ввести военное положение, при котором появится возможность конфисковать всё имущество, владельцы которого связаны с РФ и её союзниками.

Об этом в эфире телеканала «АТР» заявил директор общественной организации «Институт России», политолог Василий Лаптийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военное положение обязует руководство Украины арестовать всё имущество на территории Украины государства-агрессора и его союзников, далее – интернирование граждан. Поэтому все имущество, владельцем которого являются физические или юридические представители РФ или бенефициары, которые, к примеру, зарегистрированы на Кипр, какой-то Иванов или Патрушев.

Военное положение необходимо установить и прекратить торговлю и пополнение российского бюджета с территории Украины», – сказал Лаптийчук.

В свою очередь, бывший российский либеральный пропагандист, а ныне меджлисовский экстремист Айдер Муждабаев отметил, что большое количество предприятий на Украине всё ещё принадлежит российским олигархам.

«Я знаю, что половина Киева принадлежит русским бизнесменам: Облэнерго, стратегические объекты, торговые центры, где народ оставляет кучу денег такому персонажу, как Бабаков. Бабаков – один из условных олигархов, которому Путин поручил финансировать ЛДНР. Иными словами, каждый день жители города, где победил майдан, в стране, которая восьмой год ведёт войну с многотысячными жертвами со страной-агрессором, идут покупают мороженное, из которого пятьдесят процентов уходит в Россию, а из них определённый процент идёт на ЛДНР», – возмущался Муждабаев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что после силового захвата Донбасса Украиной, жители ЛДНР попадут в трудовые лагеря.