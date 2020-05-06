В Киеве угрожают завалить Россию исками за землю в Крыму

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина ответит массовой подачей исков в Европейский суд по правам человека против России, если в Крыму начнется изъятие участков на основании указа Владимира Путина о запрете иностранцам покупать землю на полуострове.

Об этом в рамках видеоконференции в Киеве заявил украинский юрист Виталий Набухотный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правда, при этом собственникам крымской земли нужно будет предварительно пройти все российские судебные инстанции.

«Для перспективы обращения в Европейский суд по правам человека, для того, чтобы индивидуальный иск был приемлем, в рамках суда лицу необходимо непосредственно пройти первую инстанцию, апелляционную инстанцию и кассационную инстанцию оккупационных судов. Уже после вынесения решения непосредственно кассационной инстанцией, а это будет президиум так называемого Верховного суда Республики Крым, уже непосредственно после получения решения у лица есть шесть месяцев для того, чтобы направить жалобу в Европейский суд по правам человека», – заявил Набухотный.

Юрист добавил, что в ЕСПЧ уже находятся тысячи исков от граждан Украины к Российской Федерации, но все они пока пылятся на полках:

«Все мы знаем, что фактически сотни, если не тысячи-тысячи индивидуальных жалоб уже были направлены в Европейский суд по правам человека в контексте других вопросов в рамках оккупированного Крыма и фактически, ни одного решения нет, все эти дела ожидают рассмотрения в будущем».

Напомним, ранее президент России подписал указ № 201 «О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать правом собственности земельными участками». В перечень земель, отныне закрытых для владения иностранцами, внесены 19 прибрежных и приграничных районов Крыма: Севастополь, Керчь, Феодосия, Алушта, Ялта, Саки, Евпатория, Армянск.

Сенатор Екатерина Алтабаева поясняла, что указ не будет касаться граждан Украины, которые ранее оформили свое имущество на полуострове в соответствии с законами России, тем самым, признав воссоединение полуострова с РФ.