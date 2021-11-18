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18.11.2021 18:30
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Венгрия, Война, Германия, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве уверены, что Германия и Венгрия откажутся воевать с Россией

Новости УкраиныМногие страны НАТО, такие как Венгрия и Германия, рассматривают Россию как союзника – и...

Многие страны НАТО, такие как Венгрия и Германия, рассматривают Россию как союзника – и не станут помогать США и Киеву в антироссийской борьбе.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема НАТО в том, что не все страны альянса воспринимают Россию как угрозу, это чётко осознаёт Польша, страны Прибалтики, Румыния и Болгария, которые как раз находятся на восточном фланге НАТО. Но, к примеру, Венгрия не воспринимает Россию как угрозу – а как потенциального союзника, относительно их претензий на Закарпатье.

Мы видим, как венгры подписали соглашение с «Газпромом», а это стратегическое соглашение, а не энергетическое, которое фактически разрушает европейскую солидарность относительно выполнения третьего энергетического пакета», – сетует он.

Кроме того, эксперт отметил, что Германия проводит пророссийскую политику и не согласится вступить в войну с Россией, даже если этого захотят американцы.

«Мы видим, сугубо пророссийский вектор Германии, бизнес важнее ценностей. Я думаю, что Социал-демократическая партия Германии теперь будет проводить такую же самую линию, которую проводила Меркель.

Поэтому становится вопрос: готовы ли члены НАТО применить пятую статью? Если даже американцы будут готовы, а готовы ли будут немцы? Мы всё время расхваливали Меркель, в то время, как Меркель закрыла путь Украины к получению ПДЧ и позакрывала много чего, и теперь категорически против членства Украины в НАТО», – заключил Перепелица.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что из-за подписания договора на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины, украинская ГТС потеряла прокачку порядка 20-ти миллионов кубометров газа в сутки.

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