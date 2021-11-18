Павел Кандель: «Болгария – не Сербия, разворота в сторону России ждать не стоит»

Почему население Болгарии на выборах не поддержало русофилов? Чем победившая на парламентских выборах прозападная партия отличается от проигравшей прозападной партии? Отчего Сербия идет на сближение с Россией, а Болгария отдаляется от нее?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

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«ПолитНавигатор»: Перед третьим уже в этом году туром парламентских выборов в Болгарии многие говорили о реставрации власти ГЕРБ (прозападной, нашумевшей коррупционными скандалами партии «Граждане за европейский выбор Болгарии», утратившей позиции в апреле текущего года) на фоне неумения оппозиции договориться.

Как вы считаете, после недавнего поражения (партия отстала от лидера гонки всего на четыре с лишним процента) можно уже сказать, что «гербовцам» не светит реставрация?

Павел Кандель: Конечно, прошедшие выборы не похоронили ГЕРБ окончательно, поскольку партия все-таки получила достаточно неплохие для нынешней ситуации результаты. Что свидетельствует о том, что у нее довольно разветвленная и устойчивая сеть выгодоприобретателей и клиентов. И она сохраняется.

Но к кормилу их не допустят – это уже очевидно, поскольку никто из остальных партий, прошедших в Народное собрание, иметь с ними дела не хочет. Соответственно ГЕРБ останется в оппозиции и.будет изолирован.

Вопрос более интересный вопрос состоит в том, а удастся ли вообще сформировать правительство? Потому что, если те, кто должны это будут сделать…. Во-первых, новая правоцентристская партия («Продолжаем реформы» – ред.), сформированная бывшими министрами (Кириллом) Петковым и (Асеном) Василевым, как победители выборов.

Кроме того остается и, хотя и потерпела значительные потери, популистская партия «Есть такой народ» во главе с новым кумиром толпы (певцом и телеведущим Слави Трифоновым – ред.), который, судя по всему, уже толпу разочаровал.

Им всем нужно будет договариваться с Болгарской социалистической партией, которая тоже существенно потеряла поддержку избирателя, довольно много голосов и мест, но, тем не менее, остается значимой силой.

От того, договорятся ли все эти политические силы или нет, и зависит, будет ли сформировано новое правительство. Если же до этого дело, все-таки, не дойдет, хотя пока все игроки выражают желание двигаться в этом направлении, то, вероятнее всего, глубочайший кризис политической системы Болгарии, который, собственно говоря, последний год мы и наблюдаем, перейдет уже в острую фазу и встанет вопрос о необходимости пересмотра Конституции и всей системы власти в стране. Но, надеюсь, что до этого дело не дойдет.

Однако насколько велика вероятность, что, все-таки, не договорятся?

Она существует. Социалисты, конечно, постараются договориться любой ценой, они и раньше проявляли такую готовность при (Корнелии) Ниновой, а теперь, когда та подала в отставку (с поста руководителя партии – ред.), но формально продолжит исполнять обязанности председателя до партийного съезда, они станут еще податливее к разного рода компромиссам.

Все будет упираться в позицию партии «Есть такой народ», два раза она показала себя совершенно недоговороспособной, но надеюсь, что нынешнее неудачное выступление на выборах приведет их в чувство и научит договариваться.

За глаза партию – победителя «Продолжаем реформы» называют типичным западным проектом, но менее токсичным, чем ГЕРБ. Что, в целом, свойственно западной стратегии: при подчинении страны делается ставка на «отморозков», которых потом заменяют на более соответствующие демократическим ценностям фигуры. Согласны ли вы с этим?

Это, безусловно, люди, которые желательны Западу. Начнем с того, что оба лидера партии – выпускники Гарварда. И карьеру делали на Западе.

Но почему эта партия так успешно выступила на последних выборах, хотя ее создали пару месяцев назад? Ее лидеры в свое время показали себя хорошими министрами, хорошими управленцами. И, тем самым, завоевали голоса избирателей, ранее голосовавших за другие протестные партии.

Если вкратце сформулировать их тактику, то она звучит как «включить левый поворот и двигаться направо». В отличие от ГЕРБ-а – это люди вменяемые, разумные и не склонные к резким популистским движениям. Других отличий между ГЕРБ и «Продолжаем реформы» нет.

Сразу бросается в глаза, что у них довольно прагматичная программа по взаимоотношениям с Северной Македонией, они готовы отставить болгарский национализм в пользу регионального сотрудничества…

Я думаю, если они сформируют правительство, то достаточно быстро болгарское вето на вступление Северной Македонии в ЕС отменят. Потому что ситуация совершенно ненормальная, когда Болгария в полном одиночестве упорствует с этим вето, не имея политического веса, чтобы позволить себе такую внешнюю политику.

Кстати, уже второй раз за этот год очень плохо выступают на выборах националисты. И если консерваторы из «Возрождения» кое-как преодолели пятипроцентный барьер и в Народное собрание все-таки прошли, то одиозная ВМРО БНД не набрала и процента, не говоря уж о различных откровенно нацистских партиях, которые в прошлые годы в той или иной мере присутствовали в болгарской политике. С чем, на ваш взгляд, это связано?

Это показывает простую вещь, что, хотя националистическая риторика на Балканах всегда считалась своего рода палочкой-выручалочкой беспроигрышной, оказалось, что это уже не так, и время такой риторики прошло.

Население сейчас больше всего заботят социально-экономические проблемы. А националистам в этом плане предложить нечего. И все попытки играть на великоболгарской идее не нашли спроса.

На первых выборах этого года националисты выступали порознь, и поэтому проиграли, на вторых они объединились частично, но все равно это им успеха не принесло, на последних выборах опять часть организаций выступила в альянсе, часть – порознь, но ясно одно, что все это уже спросом не пользуется.

Примечательно еще и то, что практически все лидеры националистических организаций выдвигались в качестве кандидатов в президенты, и каждый из них набрал всего лишь по несколько тысяч голосов. Что говорит о том, что и персонально они не котируются.

Россию, безусловно, интересует снижение градуса русофобии, чем отличался ГЕРБ, в болгарской политикие. Можно ли ожидать, что при власти партии «Продолжаем реформы» отношения с Москвой у Софии будут хотя бы нейтральными, и прекратятся нападения на советские памятники?

Да, эти ребята действительно более прагматичны, чем ГЕРБ, поэтому думаю, что снижения градуса русофобии ожидать можно, но каких-то уж далеко идущих шагов в направлении России, хотя бы тех, что предпринимает Орбан в Венгрии, они делать не будут. Максимум – прекратят какие-то совсем одиозные жесты антироссийского характера. Не больше.

Мы помним, что нынешний действующий президент Румен Радев, у которого есть большие шансы переизбраться в ближайшее воскресенье во втором туре, в первый раз шел на выборы с пророссийской риторикой. Сейчас от нее не осталось и следа. Одно время в стране поднимали голову различные русофильские силы – теперь их практически не слышно. С чем, на ваш взгляд, обусловлено падение интереса обывателя к русофильскому движению в Болгарии?

Я думаю, у этого та же причина, по которой провалились и националисты. Русофильская тематика занимает современных болгар гораздо меньше, чем социально-экономические проблемы. Это беднейшая страна Евросоюза, даже Албания теперь ее обгоняет по уровню жизни и по многим другим показателям. Значительная часть болгар теперь вынуждена работать за границей, молодежь все свои перспективы также связывает с Европой, с работой там, поэтому вся эта тематика теперь не очень актуальна, думаю, что главная причина в этом.

Вот что интересно – история русско-болгарских связей насчитывает несколько столетий. При этом в новейшей истории мы не являемся союзниками. В то время, как с Сербией, с которой весь советский период, когда была Югославия, мы точно не дружили, восстановить исторические братские и союзнические отношения удалось. Вот и Вучич скоро приедет в Москву. Почему у России получилось с сербами, а с болгарами – нет?

Ну, потому что исторически просербская ориентация российской внешней политики была сильнее, чем проболгарская. А сербы и болгары, едва получили независимость, сразу начали соперничать.

И даже в 1885 году устроили первую сербо-болгарскую войну. Причиной соперничества была Македония, поскольку Сербия хотела найти выход к морю, а Болгария претендовала на эти территории с не меньшим, а, возможно, и с большим правом, поскольку македонцы говорят на диалекте болгарского языка, хотя сейчас он официально и называется македонским языком.

По этой причине Болгария в двух мировых войнах выступала на стороне противников Сербии, соответственно – Германии и ее союзников. При этом, будучи формально в состоянии войны с Москвой, в реальности направлять болгарские войска именно против России никто и не думал.

На ваш взгляд, может ли в Болгарии появится лидер, подобный Вучичу, при котором взаимоотношения с нашими странами снова станут братскими?

Возвращаясь к партии «Возрождение» – единственной из национал-консервативных партий, которой удалось пройти в Народное собрание, ее лидеры склонны к русофильству, даже говорят о том, чтобы выйти из ЕС, НАТО, проводить самостоятельную внешнюю политику, восстановить отношения с Россией, Китаем, арабским миром.

Но они получили, повторюсь, всего пять с небольшим процентов голосов, но этого явно недостаточно, чтобы быть значимым фактором на политической сцене. Сомневаюсь, что с ними будут вести переговоры об участии в правительстве.

Да и, давайте признаемся, что сама их победа была обусловлена не столько их национальной программой, а сколько тем не хитрым обстоятельством, что они активно поддерживали ковид- скептицизм, который очень силен в Болгарии. На чем и сыграли.