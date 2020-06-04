В Киеве уверяют, что в Крыму почти не осталось лояльных России

04.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская пропаганда пребывает в плену иллюзий относительности лояльности крымчан к России.

Об этом свидетельствует интервью бывшего так называемого «представителя президента Украины в АРК» Бориса Бабина киевскому интернет-изданию «Апостроф».

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«Остаются ли еще в Крыму люди, лояльные стране-агрессору?», – задает вопрос украинский журналист.

«Я не думаю, что там их много, – в тон ему отвечает Бабин. – Это было бы довольно странно с их стороны. Процент жителей полуострова, которые искренне верили, что успех, счастье и развитие Крыма связаны с Россией, все время был невелик. За эти годы он явно не увеличился, если не считает тех, кого завезли из РФ».

Напомним, что в 2014 году по итогам крымского референдума 96,57% его участников проголосовали за вхождение в состав России. Явка составила 84.17%.

Примечательно, что полную лояльность крымчан России в этом году зафиксировали американские социологи, что вызвало негодование МИД Украины.

Кроме того, в этом же исследовании фиксируется существенный рост поддержки России крымскими татарами, что вызвало удивление украинского блогера.