26.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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В Киеве уже видят возрождение Новороссии и потерю еще двух областей

Президент Украины должен ввести военное положение в отдельных регионах страны, а войска – приведены в боевую готовность.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил экс-представитель Украины на переговорной группе в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украина рискует потерять еще две области – Николаевскую и Херсонскую, потому что планы о создании «Новороссии» никуда не исчезли и спровоцировать это могут вчерашние события в Керченском проливе.

«Первое, что нужно – по линии Генштаба привести все войска в боевую готовность. Второе – собрать именно СНБО, а не просто ее структурной орган. Третье – президенту издать указ о введении правового режима военного положения в отдельных регионах. Ведь речь идет опять об угрозе территориальной целостности. Дальше – созвать срочное заседание парламента… Мы должны защищать свою землю и свое море, а все соответствующие действия записаны в законах и Конституции», – заявил Бессмерртный.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

Затем все три украинские корабля были задержаны, а в плен попали гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи.

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