В Киеве заговорили, что ненападение России на Украину – страшнее нападения

09.12.2021  19:47 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Россия, возможно, не станет в ближайшее время устраивать военное вторжение на Украину, но стоит ждать «серьёзной эскалации в Донбассе и новых диверсий» в Чёрном и Азовском морях.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, передает корреспондент «Политнавигатора».

Россия, возможно, не станет в ближайшее время устраивать военное вторжение на Украину, но стоит...

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Украинский аналитик привычно утверждает, что не Украина будет обострять конфликт постоянными обстрелами Донбасса, а некие провокации устроит именно Россия.

«Главный вопрос, который сейчас нам ставят – будет или не будет российское вторжение на Украину. Мы не можем со стопроцентной вероятностью говорить, какой сценарий выберет Россия.

Но если не будет полномасштабного вторжения, то Россия пойдёт на эскалацию ситуации в Донбассе, будет устраивать диверсии, возможно и в акватории наших морей. Это однозначно, потому для напряжения в той или другой форме нам надо быть готовыми», – сказала она.

Золкина подчеркнула, что при этом Россия не пойдёт на новые переговоры с Киевом.

«А по урегулированию в Донбассе – до тех пор, пока Россия не создаст для нас максимально неудобные обстоятельства, она на новый раунд переговоров с нами выходить не будет», – добавила эксперт.

Напомним, накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации киевского руководства по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут решительно пресекаться Россией.

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