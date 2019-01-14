В Киеве занервничали: «Керченский инцидент показал, что Запад уже не с нами»

14.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинским политическим элитам пора осознать, что Запад не готов идти на конфронтацию с Российской Федерацией.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса, по словам которого, по итогам инцидента в Керченском проливе Киеву следует сделать несколько выводов.

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“Во-первых, Запад не готов идти на конфронтацию с Россией, и как раз реакция на Керченский кризис очень ярко это продемонстрировала. Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной, за которыми мы должны очень тщательно следить”, – сказал Куса.

Кроме того, он полагает, что этот кризис зафиксировал абсолютную оторванность от реальности украинских политических элит, которые продолжают жить 2014 годом и не понимают, что мир изменился за последние четыре года.

“И эти заявления после Керченского кризиса о перекрытии Босфора России, о заведении кораблей НАТО в Азовское море, о развертывании военной миссии НАТО в Черном море – совершенно оторваны от реальности. Они показали, что у нас не понимают, что прошло четыре года, и мир изменился. Еще по состоянию на 2014 год сменились правительства государств, изменилась геополитическая обстановка в мире, США и Европа больше не такие друзья, какими были раньше. Все социально-экономические проблемы, которые переживают эти государства, заставляют их погружаться в себя и не заниматься внешней политикой, тем более – Украиной”, – отметил эксперт.

Он убежден, что Киеву нужно менять свою тактику, коммуникационную политику и подход к сотрудничеству с европейцами.

“Надо также работать с соседями, а мы живем в 2014 году. Наши корабли захватили, значит, надо воевать с Россией, а это просто полный абсурд. Лично для меня Керченский кризис стал очень показательным, учитывая эти процессы, а именно – изменение геополитической обстановки вокруг Украины. Последние резолюции по Крыму – также из этой оперы. Их приняли, но надо посмотреть не на то, сколько стран проголосовали за резолюцию, а на то, почему очень многие страны воздержались от голосования”, – резюмировал Куса.

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