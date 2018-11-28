Реакция Запада на морской инцидент разочаровала Порошенко

28.11.2018, Москва, ОЛег Кравцов

Лидеры Запада осознали, что не получится свалить на Россию всю вину за инцидент с украинскими кораблями, зашедшими в территориальные воды РФ и попытавшимися прорваться в Азовское море.

Об этом пишет газета “Коммерсант”, отмечая, что у Запада не оказалось единой позиции по вопросу о том, кто несет главную ответственность за инцидент в Керченском проливе и какие дальнейшие шаги необходимо предпринять.

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Издание напоминает, что не стали обвинять Россию президент США и канцлер Германии.

“При этом идею германского посредничества развил глава МИД ФРГ Хайко Маас, предложивший провести в Берлине встречу глав МИД России, Украины, Германии и Франции. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который встречался с российским министром Сергеем Лавровым, также призвал обе стороны «проявлять сдержанность». С наиболее жесткими заявлениями в адрес России выступили глава МИД Канады Христя Фриланд, назвавшая морской инцидент «российской агрессией», и генсек НАТО Йенс Столтенберг, предупредивший: Москва должна помнить о последствиях”, – указывается в публикации.

Также газета пишет, что тема новых санкций против России, которые могут быть введены в связи с событиями прошлого воскресенья, в прозвучавших заявлениях западных политиков остается на втором плане. О готовности поддержать новые санкции пока заявили президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Эстонии Юри Луйк, а также возможность их введения допустила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

“Весьма сдержанная международная реакция на эскалацию у берегов Крыма показывает: инцидент не стал для Запада достаточно веским основанием для немедленного введения новых санкций против России”, – прокомментировал ситуацию гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

При этом он уточнил, что политика США и ЕС не становится более дружественной к Москве.

“Причина в другом. Какие бы претензии ни предъявляли России на Западе по Крыму и Донбассу, здесь понимают: свалить на Россию всю вину за случившееся в Черном море невозможно», – убежден политолог.

Также одной из причин сдержанной реакции Запада он называет накопившуюся общую усталость и от Украины, и от многих действий президента Порошенко.

“Хотя у идеи введения дополнительных санкций против России остается достаточно влиятельных лоббистов, реакция Запада на морской инцидент не вполне отвечает ожиданиям Петра Порошенко, рассчитывавшего на новый виток санкционной войны”, – резюмирует Корсунов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, вице-спикер ВР Ирина Геращенко устроила истерику из-за реакции ЕС на инцидент в Керченском проливе.

Позже она заявила, что считает “неадекватно мягкой” реакцию мирового сообщества на действия Российской Федерации против украинских кораблей 25 ноября.

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