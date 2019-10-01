В Киеве жалуются, что Европа продолжает унижать Украину

01.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Киев якобы заплатил огромную цену за евроинтеграцию, тогда как в ЕС даже слышать не хотят о членстве Украины.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил киевский политолог Алексей Якубин, давая оценку скандалу, вызванному нелестными высказываниями президента Владимира Зеленского в адрес лидеров ведущих стран ЕС.

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«Практически сразу после публикации стенограммы телефонного разговора в европейских СМИ появились сообщения о том, как много всего Германия и Франция сделали для Украины. Теперь Брюссель может тщательней следить за проведением реформ на Украине, пунктов «Минских соглашений» и так далее. Между тем Зеленский скорее всего не хотел никого обидеть. Напротив, он пытался польстить Трампу, который не скрывает своего отношения к Евросоюзу, чтобы получить от этого какие-то дивиденды. В Берлине и Париже это наверняка понимают, но поводом воспользуются», – полагает эксперт.

Он также заметил, что выясняя, кто и в чем виноват, нужно прежде всего нужно вспомнить об украинской правящей элите, которая, например, согласилась на крайне невыгодные для Украины размеры квот в рамках ассоциации с ЕС.

«Вместе с тем Евросоюз мог бы уже запустить процесс принятия Украины в свой состав или дать хотя бы какой-то четкий ориентир. В конце концов, Киев заплатил огромную цену за евроинтеграцию, а ему в ответ продолжают рассказывать, что он недостаточно хорош. Но в свою защиту Брюссель может сказать, что о членстве речь вообще никогда не шла, наоборот, были попытки откупиться от Украины. Например, в рамках экономической помощи республике выделили 15 миллиардов евро, но никто не знает, как были распределены эти деньги», – подчеркнул Якубин.

Как сообщал «ПолитНаивгатор», в Киеве посчитали, что все лидеры основных стран Запада, включая президента США Дональда Трампа, действуют в интересах Кремля.

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