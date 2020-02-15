15.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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В Киеве ждут сигнал, когда можно начинать «рвать» Зеленского


Владимир Зеленский, внеся в Верховную раду законопроект об открытии рынка земли, оказался в тупике – принятие закона обрушит рейтинг украинского президента, а уступки дадут сигнал истеблишменту о его беспомощности.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил обслуживающий Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского сейчас патовая ситуация Голосование «За» (закон об открытии рынка земли – прим. ред.) – это падение рейтинга у населения, потому что это непопулярный закон. Но с этим можно жить, потому что у него достаточно большой рейтинг, и запас ещё есть.

Провал этого закона – сигнал для элиты, что Зеленский не сильный. Они все присели после 73% и боялись дёрнуться. Потому что популярный, может всех через колено, и так далее.

Сначала оказалось, что через колено он не может. Потом оказалось, что он не может даже провести свои законы. А если окажется, что не может провести и самый главный закон, из-за которого поставил всё на карту – тогда это будет сигналом, что его можно рвать и делать, как минимум, Ющенко в 2018-2019 годах – то есть слабым президентом, который ни на что не влияет, а всё будет решать группа олигархов, которые договорятся между собой», – сказал Голобуцкий.

Напомним, ранее киевский адвокат Татьяна Монтян заявила, что открытие рынка земли станет катастрофой и приведёт к кровавому сценарию по всей стране.

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