Монтян пророчит Украине «большую резню»

13.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда пытаются ввести «аргентинский вариант» рынка земли, что станет катастрофой и приведёт к кровавому сценарию по всей стране.

Об этом в эфире телеканала «АТО Донецк» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто сейчас пытаются пропихнуть рынок земли в том виде в котором они хотят это сделать, то есть фактическая продажа иностранцам, по десять тысяч гектар в одни зубы, включая юридических лиц – это, конечно, тупейший аргентинский вариант и распродажа Родины.

Но если удастся переориентировать эту реформу так, что продажа будет только физическим лицам, и не более 300-500 гектар в зависимости от области. То есть 500 можно в Николаевской или Херсонской, где огромные площади, а 300 во всяких маленьких областях, где нет таких массивов, и только фермерам – это будет идеальная реформа, которая будет в состоянии поднять Украину на новые высоты.

Если же получится аргентинский вариант – будет задница. То есть земельный рынок, как змеиный яд: в микродозах это лекарство, в максидозах это смерть. Вот посмотрим, что будет – будет рынок смертельным, или он послужит стимулятором развития нашей страны, и хоть каким-то толчком нашей экономике.

Если же нет, то будет тотальная резня – в стране невероятное количество оружия. Только поднимать уже будут не на вилы, а расстреливать. Это село, это не город, там спрятать труп ничего сложного не составляет, и найдут тот труп только археологи через пару тысяч лет. Вот и всё.

То есть всё зависит от того, какая именно будет внедрена земельная реформа – вменяемая, как в цивилизованных странах, или аргентинский вариант, продажа Родины. Посмотрим», – резюмировала Монтян.

Напомним, ранее депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский признался, что его фракция решила не спешить с принятием закона об открытии рынка земли, а протолкнуть его, взяв депутатов и население «измором».